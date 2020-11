Il medico legale nella giornata di ieri, mercoledì 11 novembre, ha eseguito l’autopsia sul corpicino del piccolo Lorenzo Ortolan, morto a soli 9 mesi. Sono ancora in corso le indagini per capire questa drammatica vicenda, nel quale sono indagati anche i nonni del bimbo, come atto dovuto.

Un evento terribile, che ha spezzato i cuori di due comunità, ma soprattutto dei famigliari del bambino, che non si aspettavano affatto di vivere un dramma simile.

Secondo le prime informazioni emerse, la causa dietro la morte del piccolo, è legata alla SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del neonato. Questo perché i segni sul collo del piccolo sono molto leggeri e non avrebbero potuto procurare la sua morte.

Inizialmente gli inquirenti credevano che il decesso fosse avvenuto dopo che il piccolo si era svegliato dal suo riposino. Pensavano che provandosi a liberare, fosse rimasto incastrato con la cinghia del passeggino e a quel punto, aveva perso i sensi.

I due signori quando si sono resi conto delle sue condizioni, hanno lanciato subito l’allarme al 118. Però tutti i tentativi dei sanitari intervenuti, non hanno portato affatto ai risultati sperati. Il piccolo Lorenzo infatti è deceduto all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Morte Lorenzo Ortolan: la dinamica

Il dramma di questo bimbo di soli 9 mesi, si è consumato nel pomeriggio di venerdì 6 novembre. Precisamente a Brugnera, in provincia di Pordenone. In realtà però, il piccolo viveva con i genitori in un comune in provincia di Treviso.

I due nonni hanno deciso di portarlo a fare una passeggiata, durante la quale il bambino si è addormentato nel suo passeggino. È proprio a quel punto che hanno deciso di tornare nella loro abitazione.

Intorno alle 15.50 sono andati a controllare e i signori hanno trovato il piccolo agonizzante. Hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118 e i sanitari hanno trasportato il bimbo in ospedale.

I medici hanno provato a rianimarlo per diverso tempo, ma alla fine alle 17.28 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Tutti i tentativi di salvare Lorenzo, si sono rivelati del tutto inutili. Le forze dell’ordine ora stanno indagando su tutta la vicenda, per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.