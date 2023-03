Lacrime e dolore durante l’ultimo addio alla piccola Maria Isabella: le strazianti parole del suo papà

Lacrime e dolore durante l’ultimo saluto alla piccola Maria Isabella, scomparsa a soli 6 anni.

Il suo papà, Florin Lisaru, ha scritto poche e tristissime parole sul suo profilo social, nel giorno dell’ultimo addio alla sua amata bambina:

Il giorno più difficile della mia vita, condurre la mia principessa sull’ultima strada.

Tante le persone che hanno voluto partecipare alla funzione, mostrando affetto e vicinanza alla sua famiglia, ancora incredula per quanto accaduto. L’uomo ha voluto ringraziare tutti, perché Maria Isabella meritava così tanto amore:

Siamo grati a tutti coloro che sono stati con noi negli ultimi giorni e nell’ultimo viaggio della nostra principessa Maria Isabella.

Spero che il nostro angelo ci curi dal cielo, noi non siamo stati in grado di curarla qua giù. Non c’è dolore più grande per un genitore, le parole sono inutili. Possa Dio tenerla sulla Sua mano destra.

Il decesso della piccola Maria Isabella

La piccola Maria Isabella si è spenta per sempre all’età di 6 anni, la notte tra venerdì e sabato, all’ospedale Niguarda. Era arrivata dopo un trasferimento dall’ospedale di Piacenza.

I suoi genitori l’avevano portata al pronto soccorso, perché dopo una banale influenza, continuava a stare male.

I medici, dopo gli esami necessari, hanno scoperto che aveva un’infiammazione del muscolo cardiaco. Hanno così deciso di trasferirla a Milano, dove avrebbero dovuto sottoporla all’ossigenazione extra corporea a membrana. Purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere sull’ambulanza.

Il suo padrino e amico di famiglia ha raccontato quanto accaduto al quotidiano Il Corriere della sera. Maria Isabella aveva un raffreddore, era stata curata dal medico di base ed era anche tornata a scuola. Poi le sue condizioni sono peggiorate. Durante il trasporto in ambulanza, è andata in arresto cardiorespiratorio. I sanitari hanno subito messo in atto le manovre di rianimazione, ma non sono riusciti a salvarla.

La bambina di 6 anni si è spenta per sempre a seguito di una miocardite fulminante, dovuta ad un’influenza di tipo B.