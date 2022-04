Tante le persone che hanno partecipato al funerale di Giada e Alessio, i bambini di 13 e 7 anni uccisi dal papà Andrea Rossin. Il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il 2 aprile 2022, mentre tutti si sono riuniti per un ultimo saluto a quei due poveri angioletti.

Tutta la comunità è sconvolta, tutti continuano a domandarsi perché due minori abbiamo dovuto rimetterci la vita per colpa di un padre che non poteva accettare una separazione.

Mamma Luana sta ricevendo l’affetto di tutti, anche di persone che non la conoscevano e che in questo momento vogliono darle la forza per andare avanti.

Giada e Alessio morti nel sonno

La tragedia è accaduta lo scorso 24 marzo. Da qualche settimana Luana aveva deciso di separarsi dal marito e di trasferirsi a casa di sua madre con i bambini. Quella notte aveva lasciato Giada e Alessio a dormire a casa del papà e la successiva mattina, si è recata all’appartamento per prenderli e portarli a scuola. Una volta entrata in casa, ha fatto la straziante scoperta.

Andrea Rossin aveva ucciso i loro figli con una coltellata al cuore e poi, con la stessa arma da taglio, si era tolto la vita. Per lo shock, la donna è stata colpita da un malore ed è stata trasportata in ospedale. Con le poche forze che aveva, si è detta certa che il suo ex abbia compiuto un gesto così atroce ed imperdonabile per punire lei e la sua decisione di lasciarlo.

I familiari non hanno voluto commentare quanto accaduto. Le loro uniche parole sono state: “L’unica verità è che ora Giada e Alessio non ci sono più. Questa è la sola certezza”.

Il 4 aprile saranno celebrati anche i funerali di Andrea Rossin. Le esequie saranno officiate in forma strettamente privata alle 15:30, nella cappella dell’obitorio dell’ospedale di Varese.