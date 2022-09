Un saluto indimenticabile, quello organizzato per Archie Battersbee. Cavalli neri con piume viola che si fanno largo tra la folla, canzoni rap che accompagnano la bara e uno schermo per proiettare tutte le foto e gli ultimi ricordi del 12enne.

La sua storia ha commosso il mondo intero e il suo dolce visino vive ancora nel cuore di migliaia di persone. Nonostante il dissenso dei suoi genitori, alla fine il giudice ha accolto la richiesta dei medici che lo avevano in cura ed è stata presa la triste decisione di staccare la spina.

Archie Battersbee è stato trovato in fin di vita da sua madre, all’interno della loro abitazione, con una corda intorno al collo. La donna è certa che abbia provato a partecipare a qualche sfida social, ma è stata presa anche in considerazione l’ipotesi che abbia provato a togliersi la vita. Da quel momento è entrato in coma ed ha continuato a vivere solo grazie alle macchine.

I medici alla fine hanno informato i loro genitori che non c’era più speranza per il piccolo, non si sarebbe mai ripreso e continuare a tenerlo in vita in quel modo, avrebbe significato soltanto prolungare la sua agonia. Da quel momento è iniziata una lotta legale e un mese fa, il giudice ha accolto la richiesta di staccare la spina.

Hollie Dance, questo il nome della sua mamma, voleva soltanto che il suo bambino si spegnesse in modo naturale. Invece è stata costretta a vederlo “soffocare”. Ecco le sue parole:

A mezzogiorno hanno staccato la spina. Ci sono voluti 15 minuti perché il suo cuore si fermasse. Non c’è stato niente di ‘dignitoso’ nella sua morte. È stato straziante vederlo letteralmente soffocare. Quell’immagine non mi lascerà mai e poi mai.

Il funerale del piccolo Archie Battersbee

I funerali di Archie Battersbee sono stati celebrati nella chiesa di St Mary a Prittlewell (Essex).

Il papà e il fratello maggiore erano davanti agli uomini che portavano la bara argentata, accompagnata dalla canzone Hypnotize.

Sono state tantissime le persone che hanno voluto parlare e ricordare il 12enne per l’ultima volta.