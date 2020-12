L’Ad di Zalando ha deciso di rassegnare le sue dimissioni e dunque ha rinunciato al suo ruolo di capo all’interno dell’azienda. Si tratta di una decisione maturata nel corso del tempo con il fine di dedicare più tempo alla sua famiglia. Non solo. Rubin Ritter vuole dare priorità a sua moglie anche per consentirle di soddisfare le proprie ambizioni professionali.

Ecco le parole con le quali l’uomo ha dato l’annuncio inaspettato:

La mia decisione arriva dopo mesi di attenta riflessione. Dopo più di undici anni in cui Zalando è stata la mia priorità, sento che è ora di dare alla mia vita una nuova direzione. Voglio dedicare più tempo alla famiglia che sta crescendo. Mia moglie ed io abbiamo convenuto che per i prossimi anni le sue ambizioni professionali dovrebbero avere la priorità.

Ma chi prenderà il posto di Ritter in casa Zalando? I due fondatori capi della società, Robert Gentz e David Schneider, continueranno ad amministrare l’azienda anche dopo le dimissioni di Rubin Ritter. E proprio Getz commenta così la decisione di Ritter:

Quando abbiamo iniziato a spedire le prime scarpe ai nostri clienti dal seminterrato del nostro ufficio, non sapevamo dove ci avrebbe portato il nostro viaggio. È impossibile sopravvalutare l’impatto di Rubin sul successo di Zalando.

Tuttavia, ad oggi Zalando conta 36 milioni di clienti distribuiti in 17 diversi paesi e un fatturato di 1,85 miliardi nell’ultimo trimestre.