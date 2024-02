Nella giornata di ieri, purtroppo la notizia della sconvolgente scomparsa di Carlotta Dessì, ha spezzato i cuori di tantissime persone, poiché era molto conosciuta per essere una nota giornalista Mediaset. Ha lavorato per diversi anni come inviata al programma Pomeriggio 5 e poi anche a Fuori dal Coro.

Barbara D’Urso, con la quale ha lavorato per diverso tempo, ha spiegato come ha appreso la notizia e soprattutto di cosa hanno parlato negli ultimi tempi. Entrambe erano convinte che ce l’avrebbe fatta.

Carlotta era nata nella provincia di Cagliari. Per studiare alla Sapienza, aveva deciso di trasferirsi nella città di Roma ed è proprio qui, che dopo aver finito gli studi ha trovato diversi lavori. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, come Video News e Tgcom24.

Purtroppo ad agosto di quest’anno, ha scoperto di essere affetta da un brutto male e sin da subito, ha mostrato la sua forza ed il suo coraggio. L’ultima apparizione televisiva è di dicembre, quando ha scelto di andare in sedia a rotelle, dal suo amico Mario Giordano, nel programma Fuori dal Coro.

L’addio di Barbara D’Urso a Carlotta Dessì

In questa occasione, la giornalista di soli 35 anni, ha parlato di come gli amici e la sua famiglia la stavano aiutando. Non si sentiva affatto sola nel combattere contro questo brutto male. Barbara D’Urso, quando ha appreso la notizia, ha voluto scrivere per lei un dolcissimo ricordo. Nel messaggio ha scritto:

Piccola Carlottina… Per anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio 5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene.

Purtroppo il brutto male, che Carlotta aveva scoperto di avere ad agosto dello scorso anno, ha avuto la meglio su di lei. Non ce l’ha fatta e pochi mesi dopo, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari e di tutti quelli che l’hanno conosciuta.