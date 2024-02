Una notizia davvero straziante è quella che è stata diffusa in queste ultime ore e che ha spezzato i cuori di moltissime persone. Purtroppo Carlotta Dessì, nata giornalista di Mediaset, ha perso la vita, in seguito ad un brutto male, che dopo diversi mesi, non le ha lasciato più scampo.

La giovane, che lavorava come giornalista per diversi programmi, come: “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”, non ce l’ha fatta a vincere quella malattia, che aveva deciso di raccontare sui social.

Carlotta l’ultima volta che è apparsa in tv, si è presentata nel programma di Mario Giordano, mentre era sulla sua carrozzina. In occasione di di questo momento così importante per lei, in un post sul suo profilo, ha scritto:

CREDIT: MEDIASET Perché bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata, è cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno. Ma da subito sono stata accolta da tanto calore ed affetto.

Sono circondata da persone ed amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono in sopravvento. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie a Mario Giordano ed alla splendida squadra di Fuori dal Coro. 5 mesi di ospedale, sono felicissima.

L’ultimo post di Carlotta Dessì sui social, prima di perdere la vita

CREDIT: LA7

La giovane giornalista ha perso la sua lotta nella giornata di ieri, martedì 6 febbraio. In un messaggio è proprio la redazione di Tgcom24 ad informare tutti della triste notizia. La Direzione ha voluto mostrare il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Dessì. Carlotta aveva pubblicato sui social un ultimo messaggio, circa 3 settimane fa.

Ha mostrato il quadro che le ha regalato una sua amica, con un messaggio davvero importante. Nella didascalia, infatti ha scritto: