L’alter ego di Drusilla Foer paparazzato per le strade di Firenze: il vero volto della star

L’alter ego di Drusilla Foer è stato paparazzato per le strade di Firenze e le sue foto stanno impazzando i social network.

Dopo che la nobildonna ha fatto sorridere il pubblico italiano durante la sua co-conduzione del Festival di Sanremo 2022, in molti si sono domandati chi si celasse dietro il suo personaggio.

Drusilla Foer è in realtà un en tavesti, ovvero un personaggio travestito dal sesso opposto per il palco o per la televisione. Il volto dietro l’elegante donna dai capelli argentati è infatti quello di Gianluca Gori.

Chi è Gianluca Gori? È un artista, cantante, attore e fotografo toscano.

I paparazzi lo hanno fotografato per le strade di Firenze, con indosso una giacca a quadri rossa e una sciarpa al collo. Chiunque lo incontri per strada non è neppure in grado di riconoscerlo, perché la vera star, il suo vero talento, è nascosto dietro Drusilla Foer.

La donna ha una storia vera, un passato e una personalità che il pubblico italiano apprezza molto!

Infatti, le informazioni sul fotografo non sono molte. Nessuno conosce i dettagli della sua vita privata.

La nobildonna è invece un’attrice teatrale e cinematografica, cantante e star del web. Proviene da una famiglia benestante ed è vedova. Il marito Herve Foer, dal quale ha preso il cognome, è morto e da quel giorno non ha più cercato l’amore.

Il suo esordio in televisione è arrivato nel 2012, grazie al programma di Serena Dandini The show must go off, su La7. Nel 2017 diventa giudice di StraFactor – spin-off di X Factor e in seguito partecipa a noti programmi tv come Maurizio Costanzo Show. Dal 2018 porta avanti la sua tournée teatrale in Italia, Eleganzissima.

Drusilla Foer era quindi già conosciuta nel mondo dello spettacolo, ma dopo Sanremo la sua notorietà è cresciuta di gran lunga. Il tour, dopo il Festival di Sanremo 2022, ha fatto sold out!