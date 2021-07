Un anno davvero devastante per il mondo della musica americana. Si è diffusa da qualche ora la notizia della morte di Biz Markie. Il rapper, che aveva solo 57 anni, era stato ricoverato tempo fa per delle complicazioni dovute al diabete di tipo 2 di cui soffriva da circa un anno. Vicino a lui, fino all’ultimo istante, c’è stata la moglie Tara Hall.

Il 2021 sarà ricordato come uno dei più duri per tutti gli amanti della musica Hip Hop e del genere Rap statunitensi. Ad aprile scorso, ad andare via per sempre era stato il cantante 52enne DMX.

Il rapper era morto a seguito di un attacco cardiaco dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Un tunnel, quella della droga, nel quale DMX era finito per via dei maltrattamenti e abbandoni subiti fin da quando era bambino, e dal quale non era mai riuscito a venirne fuori, nonostante il grande successo e l’amore incondizionato di sua figlia.

In questi giorni, si piange la morte di un altra grandissima star. Anche lui nato e cresciuto nei sobborghi di New York. Parliamo di Biz Markie, che si è spento nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì 16 luglio.

Come è morto Biz Markie

Marcel Theo Hall, conosciuto dal mondo intero della musica con lo pseudonimo di Biz Markie, era diventato famoso fin dagli anni ’80. Del 1989 il suo brano intitolato “Just a friend“, che ha scalato i vertici delle classifiche di tutto il mondo.

Da circa un anno gli era stato diagnosticata una forma molto aggressiva di diabete di tipo 2. Malattia che ha peggiorato i suoi sintomi fino a costringerlo ad un ricovero nell’ospedale di Baltimora.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi giorni ed il rapper ha dovuto mollare. Vicino a lui, fino all’ultimo respiro, è restata la moglie Tara Hall, la stessa che ha divulgato la notizia della dipartita del cantante.

Per Markie, ha speso parole di cordoglio anche Bill De Blasio, sindaco di New York.