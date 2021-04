“Non importa chi pensavano che tu fossi, eri il mio papà”: la straziante lettera di addio della ventenne, dopo la morte del famoso cantante

La notizia della prematura morte della morte di DMX, arrivata lo scorso 9 aprile, ha gettato nello sconforto milioni fan in ogni parte del mondo. Il rapper aveva 54 anni e se ne è andato dopo che un infarto lo aveva colpito la sera del 2 aprile. A qualche giorno di distanza, è arrivato un commovente post sulla pagina Instagram di Sasha, la figlia ventenne del cantante.

Credit: sashha.xo – Instagram

Qualche giorno fa è arrivata una notizia drammatica dagli USA. Il famoso rapper DMX è morto in un ospedale di New York, dopo essere stato una settimana in coma farmacologico.

A causare l’infarto e la conseguente morte, secondo alcune indiscrezioni, pare sia stata un’overdose di droga.

Il rapper, con alle spalle un’infanzia ed un’adolescenza difficili, segnate da maltrattamenti e abbandoni, era entrato nel tunnel delle sostanze stupefacenti da anni.

La sua morte, ha colpito più di tutti la sua famiglia. Sasha, una dei suoi figli, ha pubblicato delle bellissime foto di suo papà sul palco, accompagnandole con parole cariche di tristezza.

Il post di Sasha, figlia ventenne di DMX

Niente spiegherà mai come mi sento. Anima mia, ti amo. Eravamo la stessa persona nel suo insieme e sono felice di essere stata benedetta dall’essere tua figlia. Eri e sarai ricordato come divertente, carismatico, emotivo, reale, comprensivo e amorevole.

Sono grata per tutti quei discorsi che abbiamo avuto. Non ho mai smesso di imparare da te. Finalmente sono nella tua città e tu non sei qui per viverla con me. È tutto travolgente ma l’amore genuino che ho ricevuto da te aiuta tantissimo. Parlavi sempre di riunire me, i miei fratelli e le mie sorelle e vederci tutti nello stesso posto, e ora faremo proprio questo.

So che la vita non era facile e ci sono sempre state così tante idee sbagliate su chi eri, ma non importa perché io lo sapevo chi eri tu. Eri mio padre e il resto non importa. (…)

(…) La tua anima e il tuo spirito non lasceranno mai le persone che hai amato e che hai toccato con le tue parole, soprattutto non lasceranno me.