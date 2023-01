Avrebbe compiuto 63 anni il prossimo 6 novembre l’attore statunitense che nella giornata dello scorso 24 gennaio si è spento per sempre. Si tratta di Lance Kerwin, interprete diventato famoso fin da bambino per le sue parti in serie tv di grande successo come “La Casa nella Prateria”. A dare il triste annuncio ci ha pensato una dei suoi cinque figli.

Il decesso dell’attore, come detto, è avvenuto lo scorso 24 gennaio. A darne l’annuncio ci ha pensato la sua prima figlia, Savannah, che sui social ha pubblicato una bella foto di famiglia in cui Lance è felice insieme ai suoi nipotini. A corredo della foto la donna ha scritto:

Ciao a tutti. Mi dispiace tantissimo per coloro che non siamo riusciti a contattare personalmente per avvisarli, ma ieri mattina Lance Kerwin è deceduto. Apprezziamo tutte le belle parole, i ricordi e le preghiere che sono state condivise. Con l’avanzamento delle prossime settimane, condividerò maggiori informazioni sulle cerimonie dopo la vita. Amava ognuno di voi.

Nessuna notizia dunque sulle cause del decesso, ma indiscrezioni parlano di un’autopsia che sarebbe già stata svolta e della quale si attendono i risultati.

Chi era Lance Kerwin

Nato a Newport Beach il 6 novembre del 1960, Lance Kerwin si trasferì da bambino in California e lì crebbe insieme a suo padre e sua madre, entrambi artisti. In particolare suo papà era un insegnante di recitazione e lui fin da bambino iniziò a leggere le sceneggiature.

Il primo ruolo arrivò nel 1974, quando aveva solo 14 anni e recitò in un episodio della serie tv intitolata “Squadra d’emergenza“. Successivamente comparve in episodi di altre serie tv, quali “La casa nella prateria“, “Gunsmoke” e “James”.

Importante anche il ruolo che ricoprì nel 1979 in “Le notte di Salem“, serie tv di genere horror tratta dal romanzo di Stephen King. Si ritirò dal lavoro attoriale negli anni ’90, concentrandosi da allora sulla famiglia e su altre attività.

L’attore si è sposato due volte. La prima con Kristen Lansdale e da lei ebbe la sua prima figlia, Savannah Paige. Nel 1998 si sposò con Yvonne e da lei ha avuto negli anni altri quattro figli. Altre tre femmine, Trinity, Terah e Kailani e l’ultimo, maschio, Justus Joe.