Un terribile lutto ha colpito il mondo del cinema e della tv statunitensi. Lance Reddick, attore di Oz, Lost, American Horror Story, ma anche della fortunata saga cinematografica di John Wick, è deceduto all’età di soli 60 anni. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione di Los Angeles.

Nella giornata di ieri, il tabloid statunitense TMZ ha divulgato la triste notizia della scomparsa, prematura ed improvvisa, di un grandissimo attore che ha avuto successo sia in televisione, che al cinema.

Si tratta di Lance Reddick. L’uomo aveva solo 60 anni e a seguito dell’allarme ricevuto da alcuni conoscenti dell’attore, le forze dell’ordine si sono introdotte nella sua casa in California, a Studio City a Los Angeles, e lo hanno trovato ormai privo di vita.

Al momento non sono state confermate le cause del decesso, ma indiscrezioni parlano di un evento naturale, probabilmente un arresto cardiaco.

Vita e carriera di Lance Reddick

Nato a Baltimora il 7 giugno del 1962, Reddick ha debuttato nel 1996, quando ebbe una parte in uno degli episodi di New York Undercover, serie tv poliziesca molto in voga in quegli anni.

Nel 1998, invece, è arrivato il suo primo ruolo cinematografico, nel film Paradiso perduto del regista messicano Alfonso Cuaron.

Una carriera, da quel momento in poi, in continua ascesa e condita da ruoli molto importanti in film e serie tv di altrettanto successo.

Nel 1998, ad esempio, ebbe una parte in Attacco al Potere e recitò al fianco di mostri sacri del cinema come Denzel Washington e Bruce Willis.

In tv ha recitato ad esempio in OZ. Nella serie ha interpretato il detective Johnny Basil, un agente sotto copertura che cerca di chiudere il traffico di droga, ma che presto diventa lui stesso un tossicodipendente e uccide un poliziotto corrotto.

Importante anche il ruolo di Matthew Abaddon nella serie televisiva Lost, altro successo planetario della ABC.

Altro ruolo molto importante nella carriera di Reddick è stato quello di Charon, il concierge dell’Hotel Continental nella saga di John Wick. Ha preso parte a tutti i capitoli della saga, compreso l’ultimo, il quarto, in uscita nei cinema dal prossimo 23 marzo.