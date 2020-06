Tragedia a Lanciano, trovata morta bimba di 2 mesi Lanciano, bimba di 2 mesi trovata morta nella culla da suo padre: non è stata disposta l'autopsia

Una bimba di soli due mesi, è stata trovata morta nella culla, dal padre. Tutti i tentativi di soccorso per lei sono stati del tutto inutili, i medici intervenuti infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Le forze dell’ordine che sono arrivate nell’abitazione, non hanno disposto l’autopsia sul corpo.

Secondo le informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a contrada Santomato, a Lanciano, in provincia di Chieti.

Erano circa le 10 di ieri, venerdì 5 giugno, quando il papà Flavio Angelucci, è andato a prendere la neonata nella culla ed ha notato che non respirava più. Sia lui che sua moglie, si sono subito allarmati.

Hanno chiesto l’intervento del 118 nell’abitazione. I soccorritori sono arrivati sul posto tempestivamente, ma nonostante i loro disperati tentativi, non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola.

Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Alla casa, è arrivata anche una volante dei carabinieri e della polizia. Insieme a loro, anche il medico legale Raffaele Ciccarese, che ha costato che la sua morta è avvenuta per cause naturali.

Sul corpo della bimba non sono stati trovati segni di violenza. Bethany, questo è il suo nome, è l’ultima di sei figli. Mamma Valentina 31 anni e papà Flavio 32 anni, ora sono sconvolti da questa tragica ed inaspettata perdita.

Gli inquirenti pensano che il suo decesso sia avvenuto per la “sindrome della morte in culla”, infatti non hanno disposto nemmeno l’autopsia sul suo corpicino.

Lo scorso lunedì 1 giugno, è stata trovata un’altra neonata senza vita. La tragedia è avvenuta a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, ma in questo caso è stato disposto l’esame autoptico, poiché le forze dell’ordine, vogliono capire se la sua morte sia avvenuta per un soffocamento, causato da un rigurgido o per la SIDS.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.