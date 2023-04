La straziante vicenda del neonato abbandonato nella “Culla per la Vita” il giorno di Pasqua, ha suscitato davvero un grande clamore. Infatti sono molte le persone che si sono interessate al piccolo ed alla sua famiglia, tra queste c’è anche Ezio Greggio.

Il noto conduttore televisivo, è rimasto talmente colpito dalla storia, che ci ha tenuto a fare un appello per la mamma del bimbo, in cui chiede di andarlo a riprendere.

La vicenda sta facendo davvero tanto discutere ed ovviamente, in tanti sperano che quella donna riesca a trovare il coraggio di tornare in ospedale. Pregano che possa riprendere con sé il figlio e che riceva tutto l’aiuto di cui ha bisogno.

Lo stesso Ezio Greggio ci ha tenuto a fare un appello sui social, con la speranza che la mamma possa riprendere il figlio. Nel suo video, il conduttore ha dichiarato:

Torna ti prego, questo bambino è fantastico e non è giusto che sia abbandonato. Ti daremo tutti una mano. C’è tutto il reparto che ti sta aspettando nell’anonimato, nessuno dirà nulla, nomi e cognomi.

Avere un bambino è una grande fortuna. Ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino che merita una mamma vera, non una mamma che dovrà occuparsene ma non è la mamma vera.