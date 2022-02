Il noto conduttore e rapper Nick Cannon, dopo la morte del piccolo Zen, avvenuta lo scorso 5 dicembre, con una foto del suo baby shower ha rivelato di aspettare l’ottavo figlio. Poco tempo dopo la sua ex compagna ha pubblicato un post sui social, per parlare delle sue condizioni.

Alyssa Scott la mamma del bimbo volato in cielo, con un messaggio su Instagram, ha parlato delle sue condizioni oggi, quasi 2 mesi dopo la morte del piccolino.

Zen è venuto al mondo a luglio dello scorso anno. Tuttavia, poco tempo dopo la sua nascita, Nick e la sua compagna hanno notato qualcosa di strano in lui. Non rispondeva agli stimoli.

Dopo un’accurata visita e diversi esami, è venuta fuori la triste verità. Purtroppo il bambino era affetto da un grave tumore alla testa. I medici hanno provato ad operarlo, ma sin da subito si sono resi conto che aveva poco tempo a disposizione.

Proprio come avevano detto i dottori, la morte del piccolo Zen è avvenuta lo scorso 5 dicembre, a 5 mesi. Il padre è stato il primo ad informare tutti del lutto che ha subito, durante la conduzione del suo programma Nick Cannon Show.

Pochi giorni fa, il conduttore ha rivelato di aspettare il suo ottavo figlio, insieme alla modella Breana Tiesi.

Queste sono state le parole di Nick durante il suo Show. Invece Alyssa pochi giorni dopo in un post sui social, ha rivelato:

È doloroso per me parlare di mio figlio, che non è più qui con me. Però ora per me è importanti farvi sapere che sono in pace. Sono circondata dall’amore di Dio, di mia madre, mio padre, mia figlia, mia sorella e mio fratello. Sapevamo da agosto che il tempo su questa terra di Zen era limitato. Sapevamo che non ce l’avrebbe fatta ad arrivare a 6 mesi. Ti amiamo Zen.