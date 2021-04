Come si fa a non provare rabbia dopo 17 lunghi anni di bugie e di misteri? Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del rapimento della piccola Denise Pipitone e di come le indagini nei primi anni siano state depistate. I sospettati sapevano di essere intercettati e sapevano quali frasi dire. Sapevano dove si trovavano le cimici e sono troppe le contraddizioni durante il processo.

Ormai sono passati 17 anni e forse è ora che venga fuori la verità. Che fine ha fatto Denise Pipitone? Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, l’avvocato Giacomo Frazzitta si è rivolto proprio a coloro che sanno e continuano a tacere. Si è rivolto ai chiunque oggi sia genitore di Denise e anche ad Anna Corona. Quest’ultima, secondo il legale, sarebbe in grado di dare un aiuto fondamentale per ritrovare la bambina.

Giacomo Frazzitta, riferendosi alle bugie dette dalla donna, ha dichiarato:

Gli inquirenti dovrebbero chiamarla e metterla dinanzi alle contraddizioni. Le grosse differenze che ci sono. Io se fossi nella signora Corona farei di tutto per venir fuori da questa storia. Con la verità. Certo la signora Corona può darci una grande mano d’aiuto.

Ha detto una cosa su Pietro Pulizzi, che alcuni l’hanno visto passare di lì per ultimo. Ma che consa significa? Chi sono questi alcuni? Almeno dicano i nomi e cognomi, ma di che cosa sta parlando questa signora. Che vuol dire l’ultimo? Che frase è? Che dica chi gliel’ha detto.

L’appello per Denise Pipitone

L’avvocato non è riuscito a trattenere la rabbia che continua ad accumulare anno dopo anno. Insieme al conduttore Gianluigi Nuzzi ha anche lanciato un appello: