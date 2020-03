L’Aquila giovane mamma si è tolta la vita Giovane mamma decide di togliersi la vita. Ecco come sono andati i fatti..

Un terribile tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì tre marzo a L’Aquila, dove una giovane mamma, chiamata Francesca Soccorsi, di trenta nove anni, si è tolta la vita. Ha aspettato di rimanere da sola in casa e subito dopo ha preso il fucile del marito ed ha deciso di farla finita. Ha lasciato un figlio di soli undici anni.

Una comunità ed una famiglia distrutta dall’accaduto. La giovane negli ultimi tempi non aveva dato alcun segno di sofferenza e tutti infatti, ne sono rimasti scioccati.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, la giovane ha aspettato che il marito andasse al lavoro ed il figlio andasse a scuola, prima di prendere in mano l’arma, regolarmente denunciata.

Subito dopo, ha deciso di prendere il fucile e mettere fine alla sua vita. A lanciare l’allarme è stata proprio una sua vicina, che quando ha sentito la sparo, ha deciso di chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine.

I medici del centodiciotto, sono arrivati subito sul posto, ma nonostante il loro tempestivo intervento, non c’è stato nulla da fare per Francesca Soccorsi. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Subito dopo, all’abitazione sono arrivati i carabinieri, che coordinati dal pm Roberta D’Avolio, hanno avviato immediatamente le indagini, per capire il motivo dietro questo tragico gesto.

In base alle informazioni che sono venute fuori, questa famiglia era apparentemente normale e non sembrava avere gravi problematiche. Inoltre, Francesca Soccorsi non ha lasciato nessun messaggio, nemmeno per il figlio di soli undici anni.

Il suo corpo ora è nell’obitorio dell’ospedale de L’Aquila e gli inquirenti hanno deciso di sottoporlo ad autopsia, per chiarire ogni dubbio. Per questo non è stata ancora fissata la data del suo funerale. Le forze dell’ordine ora stanno ascoltando tutti gli amici e tutti i suoi familiari.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda e su come si svolgeranno le indagini.

