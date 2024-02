Una perdita straziante è quella che ha colpito una famiglia che vive nella città di Roma. L’architetta Virginia Russo di soli 34 anni, nei giorni scorsi purtroppo è deceduta, per quella che si credeva essere una semplice gastroenterite. Tuttavia, dopo l’arrivo dei medici per lei non c’era più nulla da fare.

A dare la triste notizia con un messaggio sui social, è stato il presidente del Municipio IV di Roma, Massimiliano Umberti. Da qui sono davvero tante le persone che hanno scelto di commentare con parole di affetto e vicinanza per la sua famiglia. La donna aveva due figli di 8 e 3 anni.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di Virginia è avvenuto pochi giorni fa, mentre si trovava nella sua casa a Roma. La giovane ha iniziato a stare male e si pensava che era una semplice gastroenterite. Tuttavia, con il passare del tempo le sue condizioni peggioravano drasticamente, al punto tale che i familiari hanno chiesto l’intervento del 118.

I medici sono presto intervenuti sul posto. Una volta qui le hanno fatto un elettrocardiogramma e l’hanno anche invitata a recarsi in ospedale, per le cure del caso, ma tutto questo senza successo. La situazione della donna non è mai migliorata ed alla fine hanno dovuto chiedere un secondo intervento dei soccorritori in casa.

Il decesso di Virginia Russo ed il messaggio di cordoglio sui social

CREDIT: ALL IN 4K

Tuttavia, in questo secondo intervento, per Virginia i medici non hanno potuto fare più nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Purtroppo ha perso la vita per un arresto cardiaco, che non le ha lasciato scampo.

La famiglia, sconvolta dalla grave perdita subita, ha scelto di presentare una denuncia al momento contro ignoti. Di conseguenza, la pm Calabretta ha scelto di disporre l’autopsia sul corpo, per chiarire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. Nel frattempo Massimiliano Umberti, nel dare la triste notizia, sui social, ha scritto: