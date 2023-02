Si è conclusa con il più tragico degli epiloghi la vicenda legata al terribile incidente tra auto e moto che si è verificato venerdì scorso in provincia di Siracusa e in cui aveva perso la vita sul colpo il 29enne Diego Lauria. Dopo 5 giorni di agonia, si è spenta anche la compagna che era con lui, la 30enne Larissa Venezia.

Un inizio anno davvero drammatico in Italia per quanto riguarda le vittime di incidenti stradali. Troppo spesso a perdere la vita sono persone molto giovani, come nel caso dello schianto a Fonte Nuova di alcune settimane fa, in cui hanno perso la vita 5 ragazzi tra i 17 e 22 anni.

O ancora quello avvenuto ieri, sulla A4, vicino Milano, in cui ha perso la vita la 33enne Beatrice Dell’Orto. La donna viaggiava a bordo del suo furgone quando si è schiantata contro un camion che aveva rallentato. Nulla da fare per lei.

Un altro incidente molto grave, tra auto e moto, si era verificato venerdì scorso sulla statale che collega Rosolini e Noto, in provincia di Siracusa. I due veicoli si erano scontrati frontalmente e l’uomo che guidava la moto, Diego Lauria, aveva perso la vita sul colpo.

Nell’impatto era rimasta gravemente ferita anche la sua fidanzata, la 30enne Larissa Venezia, che i sanitari avevano trasportato con un elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Larissa Venezia non ce l’ha fatta

Ricoverata nel nosocomio catanese, la 30enne ha lottato con tutte le sue forze per sopravvivere.

I medici hanno cercato di aiutarla in ogni modo e inizialmente si era anche acceso un barlume di speranza, considerando che la giovane era anche tornata a respirare in autonomia.

Tuttavia, negli ultimi giorni c’è stato un nuovo peggioramento, fino al tragico epilogo arrivato nella giornata di ieri.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Il sindaco di Piazza Armerina, paese d’origine della giovane vittima, nel salutarla ha proclamato anche il lutto cittadino. Ecco le sue parole: