Avevano tutti tra i 17 e i 22 anni i cinque ragazzi che nella notte scorsa hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. Il sinistro si è verificato sulla via Nomentana a Fonte Nuova, a pochi chilometri da Roma. L’auto, una Fiat 500, ha urtato un palo, un albero e poi si sarebbe ribaltata più volte. Ferito gravemente un sesto ragazzo.

Un risveglio drammatico a Fonte Nuova, comune di 32mila abitanti situato nella città metropolitana di Roma, dove intorno alle 2:30 della notte appena trascorsa si è consumata l’ennesima strage stradale.

Sono già diversi gli incidenti stradali da inizio anno in cui hanno perso la vita ragazzi molto giovani, con una vita intera davanti. L’ultimo si era verificato domenica scorsa a Massafra, in Puglia. Tre le vittime in quell’occasione, fratello e sorella di 19 e 13 anni e un altro giovane di 20 anni.

Il bilancio dell’incidente di ieri sera a Fonte Nuova è stato addirittura più drammatico. Cinque le vite spezzate, di cui tre ragazzi di 22 anni e due ragazze di 17 e 18 anni.

La dinamica dell’incidente in cui hanno perso la vita i cinque ragazzi

Stando a quanto riportato da Tiburno.tv, sulla vettura, una Fiat 500, viaggiavano in sei. Valerio Di Paolo, Alessio Guarnieri, Simone Ramazzotti, Leonardo Chiapparelli, Giulia Sclavo e Flavia Troisi.

Avevano trascorso la serata insieme per festeggiare il compleanno di Flavia e intorno alle 2:30 stavano tornando verso casa.

Per cause ancora in corso di accertamento, ma molto probabilmente per via dell’alta velocità, il guidatore avrebbe perso il controllo della vettura. Quest’ultima avrebbe urtato prima un palo della luce, poi un albero e in fine si sarebbe ribaltata più volte sulla carreggiata.

Alcuni dei corpi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, altri invece sono rimasti intrappolati all’interno dell’ammasso di lamiere in cui era ormai ridotta la piccola utilitaria.

Valerio Di Paolo, Alessio Guarnieri e Simone Ramazzotti, tutti di 22 anni, e Giulia Sclavo di 17 anni, hanno perso la vita sul colpo. I sanitari giunti sul posto hanno trasportato l’altra ragazza, Flavia Troisi, al Policlinico Umberto I di Roma, dove si è spenta poco dopo il suo arrivo.

Il sesto ragazzo, Leonardo Chiapparelli, è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea e sta tutt’ora lottando per sopravvivere.

Una città intera sconvolta per una tragedia assoluta che è costata la vita a cinque ragazzi conosciuti e ben voluti da tutti.