Sta facendo il giro del web il post di una famosa YouTuber e gamer che da poco è diventata mamma del piccolo Dante. Un post in difesa di tutte le neo mamme che vengono criticate e invitate a coprirsi quando danno ai propri neonati il latte in un luogo pubblico. LaSabri allatta il figlio con un fazzoletto in testa: così è abbastanza coperta?

Fonte foto da Instagram di lasabrigamer

Sabrina Cereseto, in arte La Sabri, è una famosissima youtuber e gamer, che da poco è diventata mamma di Dante. Sui social ha raccontato la gravidanza, prima, e la maternità, poi, con tutte le difficoltà che hanno le donne. Anche quando si tratta di allattare i propri figli.

Spesso, infatti, alle donne viene richiesto di coprirsi mentre danno il latte materno ai figli al ristorante, in un bar o in qualsiasi luogo pubblico. Come se un gesto così naturale e bello fosse qualcosa da nascondere agli altri.

Dopo la foto della modella Maggie Maurer, già truccata come una statua dorata nel backstage della sfilata di Alta Moda di Schiaparelli a Parigi, mentre allatta la figlia al seno, ecco che anche LaSabri ha voluto portare la sua testimonianza.

Esiste ancora un forte tabù su gravidanza, maternità e allattamento al seno. Le donne, però, non vogliono più nascondersi, vogliono poter essere libere di essere madri, lavoratrici, donne, in qualunque circostanza. Normalizzare la maternità e anche l’allattamento al seno è fondamentale, perché è un gesto naturale, nulla di scandaloso.

Fonte foto da Instagram di lasabrigamer

LaSabri allatta il figlio Dante con un fazzoletto in testa: ecco perché lo ha fatto

La youtuber Sabrina Cereseto (conosciuta come LaSabri), che ha partorito Dante a gennaio (figlio avuto con lo youtuber Alessio Bourcet in arte Pika Palindromo), ha voluto rendere giustizia a tutte le donne che si sentono dire che dovrebbero coprirsi mentre allattano.

La donna di 34 anni dice:

Io quando mi chiedono di coprirmi per allattare.

Con un fazzoletto in testa anche lei cerca di silenziare chi vorrebbe nascondere un gesto tanto naturale come quello di nutrire il proprio figlio.