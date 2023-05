Lascia l’auto nel parcheggio e quando torna trova un biglietto inquietante

Soprattutto nelle grandi città capita a tutti di avere problemi con il parcheggio. A volte bisogna girare e rigirare per trovare un posticino magari non troppo lontano da casa. E poi quando riusciamo a trovarlo magari quel parcheggio da pure fastidio a qualcuno nonostante fosse libero.

Un pò come accaduto ad una signora di Oldham, borgo nella contea metropolitana della Grande Manchester, in Inghilterra, zona nord-est della cittadina. A raccontare l’episodio è stata la figlia sui social. Alcuni giorni fa la donna non riusciva a trovare parcheggio quando poi improvvisamente l’ha trovato nello stallo numero 82. Quando ha fatto ritorno alla vettura, sul tergiscritallo ha trovato un bigliettino.

Fonte: web

“I posti all’81 e all’83 erano liberi. La prossima volta che hai bisogno di parcheggiare la tua auto per più di due ore prendi un posto a pagamento” – esordiva la missiva.

Ma la lettera non terminava qua perché il mittente è arrivato poi alle minacce. “Evita di occupare lo spazio disponibile davanti a casa mia” – ha proseguito. Poi ha minacciato: “Il posto che troverai la prossima volta potrebbe non essere così disponibile”.

Fonte: web

La figlia ha scritto sui social che la mamma è ora preoccupata del fatto di non poter nemmeno più parcheggiare in spazi liberi e in modi totalmente legali. “Mia madre è preoccupata di poter parcheggiare anche in posti perfettamente legali e sensati” – ha scritto.

Fonte: web

“Questa volta sei stata fortunata, la prossima non sarà così” – la conclusione della lettera. Una vera e propria minaccia che la figlia della donna ha voluto rendere noto sui social.

“Se avete subito danni all’auto ora potreste sapere da dove arrivano, ovviamente ciò non è sicuro” – ha scritto. Il post è stato commentato da molti utenti. Eccone alcuni: “Io avrei chiamato la polizia” e “Disgustoso” o “Pura malvagità”.