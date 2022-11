Dramma in Inghilterra, appiccato incendio in una casa, due bambini di 3 e 1 anno hanno perso la vita: la madre è in gravi condizioni

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre. In un’abitazione al primo piano di una palazzina è divampato un incendio e purtroppo due bambini hanno perso la vita dopo il trasporto in ospedale. La madre ora è ancora ricoverata.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto, al momento, sono a lavoro per capire la dinamica dell’accaduto. Però l’ipotesi che sembra essere più plausibile è che qualcuno abbia fatto partire le fiamme deliberatamente.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre, intorno alle 3 del mattino. Precisamente in un appartamento che si trova nella zona di Nottingham, in Inghilterra.

I vicini nel vedere la casa avvolta dalle fiamme, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai vigili del fuoco. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Alcuni agenti hanno affrontato le fiamme, entrando nell’appartamento per tirare fuori i bimbi e la loro mamma. Solo successivamente li hanno trasportati al Queen’s Medical Center, di Nottingham.

Tuttavia, le condizioni dei due fratellini di 3 ed 1 anno sono apparse molto gravi sin da subito. I medici purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita, ma hanno potuto solo constatare il loro straziante decesso.

Due bambini hanno perso la vita in un incendio: le indagini

I pompieri hanno tirato fuori la madre e come i figli, anche lei è stata trasportata in ospedale. Da ciò che è emerso fino ad ora, le sue condizioni risultano essere critiche, ma stabili. Sta lottando per la sua vita.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno avviato tutte le indagini del caso e dalle prime informazioni, sembrerebbe che qualcuno abbia appiccato quell’incendio. Per questo hanno avviato un’inchiesta per delitto, visto che due bimbi hanno perso la vita. Un portavoce della polizia, sull’accaduto, ha dichiarato: