Lascia la fidanzata, lei vince alla lotteria una cifra milionaria e si pente

Questa curiosa storia arriva dal Regno Unito. Un ragazzo si è pentito amaramente dopo aver lasciato la fidanzata. Il motivo? la giovane poche settimane dopo esser tornata single ha vinto una cifra incredibile alla lotteria.

Da quel momento tutti gli amici del ragazzo non fanno altro che prendere in giro il giovane per la decisione presa. La storia è stata raccontata dal diretto interessato, Daniel White, ex giocatore di rugby residente in Galles che è finita su tutti i tabloid britannici.

Daniel e la giovane Courtney Davies prima erano amici da diversi anni. Poi circa 2 anni fa hanno capito che provavano qualcosa in più ed hanno deciso di portare quell’amicizia ad uno step superiore.

Purtroppo però dopo 2 anni le cose non andavano più come si deve e Daniel ha deciso di troncare quella relazione. Ma poche settimane dopo ha saputo che l’ex fidanzata aveva acquistato un biglietto della famosa lotteria EuroMillions portandosi a casa oltre sessantuno milioni di sterline, l’equivalente di circa settanta milioni di euro.

Il giovane da quel momento viene preso in giro dai suoi amici sul fatto che probabilmente si sta pentendo della decisione presa. “Era una storia d’amore tra scuola e adolescenza che è appena finita. Avevamo interessi diversi e amici diversi” – aveva raccontato agli amici.

Oggi Daniel si dice pentito di averla lasciata. Anche gli amici dal giorno della vincita della fidanzata non fanno altro che prenderlo in giro tartassandolo di telefonate.

“Tutti i miei amici mi chiamano di continuo e mi prendono in giro” – ha raccontato Daniel White. “I ragazzi mi mandano link e Snapchat scherzosi chiedendomi se sono pentito di averla lasciata. Uno mi ha chiesto anche ‘quanto hai pianto da quando l’hai scoperto amico?’. Ovviamente sono felice per lei, ma ovviamente potevo esserlo anche io” – ha ammesso.