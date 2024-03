Una tragedia immane ha stravolto la vita di una famiglia e gettato nello sconforto la comunità di Montesilvano, nel pescarese. Pamela Valerio, una donna di soli 43 anni, moglie amorevole e mamma di 6 figli, si è spenta nell’ospedale di Pescara dopo alcuni giorni di agonia. Aveva avutoun malore mentre era ai colloqui scolastici della figlia.

Le comunità di Montesilvano e Città Sant’Angelo, piccoli comuni nei pressi di Pescara, in Abruzzo, sono sotto shock per la morte di una giovane donna e mamma di soli 43 anni, che si è spenta nella giornata di ieri dopo circa 10 giorni trascorsi in agonia in ospedale. Il suo nome era Pamela Valerio.

Lo scorso 12 marzo si trovava alla scuola primaria Verzella di Città Sant’Angelo per incontrare gli insegnanti di uno dei suoi 6 figli. Durante i colloqui ha iniziato a sentirsi poco bene ed è crollata in preda ad un malore. La donna ha perso conoscenza e, soccorsa, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pescara.

Arresto cardiaco, questa la causa del crollo di Pamela, che nei giorni successivi è rimasta ricoverata nel reparto di rianimazione a lottare tra la vita e la morte. Il tragico epilogo è arrivato due giorni fa, mercoledì, quando i medici hanno dichiarato il suo decesso e comunicato la notizia ai familiari.

Pamela e la sua famiglia. Credit foto: Pamela Valerio – Facebook

La giovane mamma lascia nel dolore più assoluto e con un vuoto nel cuore impossibile da colmare il marito Corrado e i loro sei figli, Samuele, Agnese, Elia, Lorenzo, Cesare e Maddalena, quest’ultima di appena un anno e mezzo.

Come riporta il quotidiano abruzzese Il Centro, sia Pamela in precedenza che la sua famiglia adesso hanno acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi, che aiuteranno a vivere altre persone. Il funerale si celebrerà questo pomeriggio, alle 15:00, presso il Pala Dean Martin di Montesilvano. La salma della giovane donna verrà poi trasferita e tumulata al cimitero di Città Sant’Angelo.