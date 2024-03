Terribile dramma nella notte a Bologna: una giovane mamma e i suoi tre bimbi piccoli morti in modo tragico

Tragedia nella notte a Bologna dove, in un appartamento di via Bertocchi, in zona Barca alla periferia ovest della città, è divampato un incendio. Purtroppo, nonostante l’entità dello stesso non sia stata di portata riguardevole, il bilancio è stato terribile, con quattro persone che hanno perso la vita.

Un evento drammatico si è verificato questa notte a Bologna. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento sito al quarto piano di via Bertocchi a Bologna, in zona Barca, alla periferia a ovest del capoluogo emiliano.

I Vigili del fuoco, i soccorritori medici del 118 a bordo delle ambulanze e le forze dell’ordine sono stati chiamate ad intervenire, ma al loro arrivo la situazione era praticamente già disastrosa. All’interno dell’abitazione c’era un’intera famiglia, composta da una donna di 32 anni e i suoi tre bambini, tutti piccolissimi.

Credit: Ansa

Per i tre minori non c’è stato nulla da fare. La madre, di origini romene e di nome Stefania Alexandra Nistor, è stata prelevate e stava per essere ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna, ma si è spenta durante il tragitto in ambulanza. I tre piccoli erano due gemellini di circa due anni e la loro sorellina maggiore, una bimba di 6 anni.

Sembrerebbe, come è emerso in queste ore e confermato dal vicequestore Pierluigi Pinto, che l’incendio sia partito da una stufetta riscaldante che ha fatto andare in cortocircuito l’impianto elettrico. Le autorità indagano per chiarire la vicenda, ma la questione ha tutta l’aria di essere stata un drammatico incidente.

Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, ha commentato così il tragico evento: