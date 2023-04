È di ieri la notizia della scomparsa di Lasse Wellander. Il musicista e produttore discografico svedese aveva 70 anni e come si legge nel post di annuncio del decesso pubblicato su Facebook, si arreso dopo aver lottato per qualche tempo con un tumore. Chitarrista di strepitoso talento, aveva fatto parte della storica band degli ABBA.

L’annuncio del decesso del grande musicista è arrivato direttamente sulla pagina Facebook dell’artista. Nel post si legge:

È con indescrivibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato. Lasse si è recentemente ammalato in quello che si è rivelato essere un cancro diffuso e il venerdì santo è morto, circondato dai suoi cari. Sei stato un musicista fantastico e umile come pochi, ma soprattutto sei stato un marito, padre, fratello, zio e nonno meraviglioso. Gentile, sicuro, premuroso e amorevole… e tanto altro, che non si può descrivere a parole. Un fulcro nella nostra vita, ed è incredibile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto.

Nato a Nora, in Svezia, nel 1952, Lasse Wellander ha iniziato a suonare da giovanissimo. Quando aveva solo 16 anni infatti entrò a far parte dei Peps & Blues Quality, band molto in voga in Svezia alla fine degli anni ’60.

Da lì in poi la sua carriera è stata una continua scalata al successo. Innumerevoli i suoi progetti e le collaborazioni con tanti artisti di alto calibro, così come i suoi lavori in ambito televisivo.

L’addio degli Abba a Lasse Wellander

La sua fama è però dovuta soprattutto al periodo in cui ha fatto parte degli ABBA, band svedese dal successo planetario che ha operato a cavallo degli anni ’70 e ’80.

Agnetha Fältskog, Björn Kristian Ulvaeus, Frida Synni Reuss e Benny Andersson, gli altri membri della band, hanno onorato la memoria del loro amico ed ex compagno di musica, pubblicando dei toccanti messaggi di cordoglio sui social.