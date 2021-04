Latina: giovane di soli 25 anni morta a seguito di un grave incidente stradale. Si cerca di ricostruire la dinamica

Tragico incidente nella provincia laziale: Maddalena D'anna, OSS di 25 anni, muore in un incidente stradale

Una notizia tragica è arrivata nella serata di lunedì 12 aprile da Latina. Maddalena D’Anna, operatrice sanitaria di soli 25 anni, è morta a seguito di un violento incidente stradale. L’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un albero al lato della carreggiata. Inutile l’intervento dei soccorsi, giunti prontamente sul luogo.

Credit: Maddalena D’Anna – Facebook

Una vita troppo giovane per essere spezzata così improvvisamente. Due comunità, quella di Latina e quella di Acerra, devastate per la tragica morte di Maddalena.

La giovane, nata e cresciuta nella cittadina campana, si era trasferita da qualche tempo a Latina, dove lavorava come operatrice socio sanitaria in una casa di riposo privata.

Lunedì, dopo aver svolto come al solito il suo turno di lavoro, si apprestava a tornare a casa. Mentre procedeva sul tratto compreso tra l’Appia e Latina Scalo, la 25enne ha perso il controllo della sua auto, finendo a sbattere violentemente contro un albero sul lato della carreggiata.

Le cause dell’incidente di Maddalena D’Anna

Credit: Maddalena D’Anna – Facebook

A lanciare l’allarme, nei momenti subito successivi all’impatto, sono stati alcuni automobilisti che transitavano in quel momento sul tratto stradale.

Nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, per Maddalena D’Anna non c’è stato nulla da fare. La giovane era già morta sul colpo per i gravi traumi riportati nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche diversi agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e che cercheranno di chiarire con certezza quale sia stata la dinamica dell’incidente.

Credit: Maddalena D’Anna – Facebook

Stando alle prime ricostruzioni, pare che a far perdere il controllo dell’auto, una Lancia Ypsilon, sia stato complice anche il maltempo dell’altro ieri sera nella zona della provincia laziale.

Maddalena viene ricordata come una giovane bellissima, solare, amante degli amici e seria lavoratrice. Lascia il compagno Raffaele e i suoi cari, tutti devastanti dalla sua troppo precoce ed improvvisa scomparsa.