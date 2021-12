Si chiamava Romina De Angelis ed era un’ex pallavolista di 43 anni, che purtroppo nella serata di martedì 30 novembre ha perso la vita a seguito di un malore. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi dei suoi amici, che hanno allertato in fretta i sanitari. Tuttavia, ogni tentativo di rianimazione per lei è risultato essere del tutto inutile.

Una perdita straziante, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari, colpiti dall’improvviso lutto.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di martedì 30 novembre. Precisamente in un centro sportivo che si trova a Sabaudia.

La donna è sempre stata un’amante dello sport. Infatti in quella giornata, insieme ad alcuni suoi amici, aveva organizzato una partita a padel. Sembrava stare bene e sembrava non aver alcun tipo di problema.

Tuttavia, proprio mentre stavano giocando è avvenuto l’impensabile. Romina De Angelis ha accusato un malore improvviso e si è accasciata a terra. I presenti si sono presto allarmati ed hanno chiamato in fretta i sanitari.

I soccorritori vista la gravità della situazione, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno provato a rianimare la donna per diversi minuti, ma quando si sono resi conto che il suo cuore non ha mai ripreso a battere, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il suo funerale è stato fissato nella giornata di oggi, venerdì 3 dicembre.

La carriera sportiva di Romina de Angelis ed il cordoglio della squadra

Romina era un’ex pallavolista ed ovviamente, visti i trascorsi, era molto conosciuta. Tutti l’hanno definita come una campionessa. Inoltre, dopo aver lasciato la pallavolo, ha iniziato a lavorare come fisioterapista.

Negli anni ha giocato in diverse società. Tra queste appunto ci sono Futura Terracina, Cisterna ’88 e Sabaudia Pallavolo. Appena i dirigenti di quest’ultima sono venuti a conoscenza di questa morte improvvisa, hanno deciso di pubblicare un messaggio. Sui social hanno scritto: