Hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo di Vittoria Campo, la giovane campionessa di 23 anni trovata in gravi condizioni nel suo letto. La madre era convinta che stesse dormendo, si è resa conto della sua situazione solo quando ormai era troppo tardi. Sarà solo l’esame a dare delle risposte concrete e precise sull’accaduto.

Una vicenda drammatica, che ha scosso l’intera comunità, poiché questa famiglia ha subito due gravi perdite nel giro di poche settimane.

Il dramma di questa giovane calciatrice è avvenuto nella serata di lunedì 1 novembre. Precisamente nella sua abitazione, che si trova nel piccolo comune di San Martino delle Scale, in provincia di Palermo.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la mamma era uscita e quando è tornata a casa, ha trovato la figlia nel suo letto. La donna pensava stesse dormendo, solo più tardi si è resa conto che era in gravi condizioni.

Ha allertato in fretta i sanitari, ma nonostante il trasporto in ospedale, Vittoria Campo è morta nella struttura ospedaliera. Da una prima ipotesi, il suo decesso sembra essere legato ad un arresto cardiaco. Tuttavia, sarà solo l’autopsia a dare delle risposte a questa famiglia.

Anche Alessandro, il fratello maggiore della ragazza, l’1 settembre è stato trovato morto nella sua abitazione. I due fino a quel momento non hanno mai avuto gravi problemi e sembravano essere in buone condizioni di salute.

L’ultimo post di Vittoria Campo ed il messaggio dell’ASD Palermo Calcio

La campionessa ha pubblicato un ultimo post sul suo profilo Facebook lo scorso 9 settembre e rileggerlo ora è davvero straziante. Nel messaggio ha scritto: “Domani verrà celebrato il funerale di mio fratello Alessandro. Alle 9.30 presso la chiesa Cattedrale di Palermo!”

Vittoria ha sempre avuto una passione profonda per il calcio. Infatti in questi anni ha giocato in diverse squadre del posto. La stessa ASD Palermo Calcio, per la sua tragica perdita, in un post su Facebook ha scritto: