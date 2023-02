Si reca in ospedale per una crisi di panico e muore poche ore dopo: Alessandra Sanguigni aveva 43 anni

Un grave e straziante episodio è quello avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale di Fondi. Una giovane donna, chiamata Alessandra Sanguigni, ha perso la vita a 43 anni, dopo 3 ricoveri in diversi ospedali per crisi di panico e convulsive.

Ora saranno solo le indagini e l’autopsia disposta sul corpo della donna, a stabilire l’esatta causa dietro il suo decesso. Le sue condizioni purtroppo sono peggiorate improvvisamente, fino al triste epilogo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 17.30 di lunedì 20 febbraio. Precisamente all’ospedale San Giovanni di Dio di a Fondi, dove viveva con la famiglia.

Alessandra in realtà lavorava come infermiera della sala operatoria di quello stesso nosocomio. In quella giornata lamentava delle crisi di panico, accompagnate da crisi convulsive.

Si è recata in pronto soccorso per capire la sua situazione. I dottori in un primo momento, l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso e poi hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale Goretti.

Qui l’hanno sottoposta ad una Tac, che ha avuto esito negativo. Nella giornata successiva, l’hanno trasferita di nuovo al nosocomio di Fondi e hanno disposto il suo ricovero al reparto di Medicina.

Il decesso improvviso di Alessandra Sanguigni

Tuttavia, è solo nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, che ha avuto un’improvvisa crisi respiratoria. I medici e tutti gli operatori sanitari sono intervenuti per cercare di aiutarla.

Tra questi, c’era anche un anestesista che ha capito che aveva un edema polmonare. Con la speranza di poterla salvare, hanno disposto il suo trasferimento al nosocomio di Formia.

Però i disperati tentativi di salvare la giovane donna, sono risultati vani. I dottori purtroppo per lei non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Lo stesso ospedale di Fondi ha deciso di avviare tutte le indagini del caso. Per questo motivo ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, che dovrà stabilire l’esatta causa dietro il suo improvviso e straziante decesso. Alessandra ha lasciato i familiari e due figli.