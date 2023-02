Colpita da una strana febbre dopo un viaggio in treno, l'attrice Monica Carmen Comegna è morta all'età di 43 anni

Una febbre improvvisa, il ricovero e alla fine il decesso straziante dell’attrice italiana Monica Carmen Comegna di soli 43 anni. I tentativi dei medici per salvarle la vita, per lei sono risultati essere del tutto vani. Le sue condizioni di salute si sono aggravate drasticamente.

Il suo funerale è in programma per oggi, venerdì 3 febbraio, nella chiesa del comune di Lanciano, dove viveva con il compagno e la figlia.

Monica Carmen Comegna aveva 43 anni e da ciò riporta il quotidiano locale Il Centro, dopo aver fatto un breve viaggio in treno, ha accusato una strana febbre.

Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente e per questo motivo, i familiari hanno deciso di trasportarla d’urgenza in ospedale. Era ricoverata all’ospedale Renzetti di Lanciano, ma in poco dopo la situazione è peggiorata drasticamente.

I medici hanno cercato di salvarla, ma alla fine nella mattinata di giovedì 2 febbraio, ha esalato il suo ultimo respiro.

Aveva 43 anni ed oltre a lasciare il compagno Enrico, ha lasciato anche una bambina molto piccola chiamata Nina. Lascia i genitori Donato e Rossana, il fratello Mauro e la nonna Giuseppina.

L’intera comunità di Casoli, dove viveva con la sua famiglia, è ora in lutto da questa straziante ed improvvisa perdita.

La carriera di Monica Carmen Comegna

L’attrice ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni novanta a Roma. Ha avuto il suo primo ruolo nel film Terrarossa di Giorgio Molteni. Aveva ottenuto il ruolo di una donna, chiamata Ciccia.

Subito dopo ha ottenuto un ruolo nel film di Carlo Vanzina, South Kensington, dove ha interpretato uno dei personaggi principali: Benedetta. Ha recitato con Naike Rivelli e Enrico Brignano.

Ha interpretato anche altri ruoli durante la sua carriera, ma alla fine ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Infatti, non ha mai amato che si facesse gossip sulla sua vita. Ha cercato di tenersi lontana dai riflettori.

La sua perdita improvvisa e straziante ha sconvolto migliaia di persone.