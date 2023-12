Una notizia davvero straziante è quella che è emersa in queste ultime ore. Purtroppo l’attore Lee Sun-kyun, famoso per aver avuto un ruolo importante nel film “Parasite”, lo hanno trovato senza vita dentro una macchina al centro della città di Seoul.

Gli agenti intervenuti al momento stanno lavorando per capire cosa è successo, anche se per ora l’ipotesi più accreditata è proprio quella che l’uomo si è tolto la vita.

L’attore che aveva 48 anni, ha lasciato una moglie e due figli piccoli. Nel 2020 ha trovato il successo, grazie al film in cui ha recitato come protagonista, Parasite. Era felice di questo grande successo.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni la sua vita era cambiata per sempre e forse, non è mai riuscito a gestire questo grande successo. Diverse settimane fa lo avevano iscritto sul registro degli indagati, perché sospettato di fare uso di cannabis ed altre sostanze psicotrope.

L’ultima volta in cui si è mostrato davanti alle telecamere, è stato alla fine di ottobre di quest’anno. In occasione di questo momento su ciò che stava vivendo, ha detto:

Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole. Mi dispiace per la mia famiglia, che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento.