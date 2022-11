Una notizia che ha sconvolto il mondo del teatro, la nota attrice Emily Chesterton si è spenta per sempre a soli 30 anni: l'annuncio

L’attrice inglese trentenne Emily Chesterton si è spenta per sempre a soli 30 anni. La triste vicenda è accaduta all’inizio del mese corrente, ma la sua famiglia ha diffuso la notizia soltanto negli ultimi giorni, attraverso un post pubblicato sugli account social della stessa attrice.

Una notizia che ha sconvolto i suoi numerosi fan, Emily Chesterton era molto conosciuta per essere una nota attrice di teatro inglese.

La nostra cara Emily se ne è andata inaspettatamente.

Tantissimi i messaggi e i commenti di cordoglio che la famiglia ha ricevuto nel giro di poche ore. Un amore grande quello del mondo del teatro, che si è stretto al dolore di tutti coloro che l’amavano e che sono devastati dall’improvvisa perdita.

L’attrice viveva a Londra insieme al suo compagno, con il quale era legata dal 2018. La recitazione era il suo grande amore e negli ultimi nove anni, si era esibita in diverse produzioni teatrali. Nel 2018 era riuscita a vincere il premio di poesia Hammond e aveva ottenuto una borsa di studio.

Non sono ancora state diffuse precise notizie sulla causa del decesso, ma sembrerebbe che si tratti di cause naturali, che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. In un messaggio pubblicato sui suoi profili social, si legge:

Cara famiglia e amici, è con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte della nostra cara Emily. È stata vincitrice del premio di poesia Hammond nel 2018 e ha ricevuto una borsa di studio William Newsom. A causa di cause naturali inaspettate, Emily è morta circondata dalla sua famiglia.

L’amore del mondo del teatro per Emily Chesterton

Tempestiva la reazione dei suoi colleghi del mondo del teatro, che si sono detti sconvolti e addolorati. Chi l’ha conosciuta, la ricorda come un’anima meravigliosa, una persona sempre sorridente e che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chiunque abbia mai avuto la fortuna di incontrarla.

Ma non solo come persona, era anche una brillante attrice e sono numerose le persone che mai dimenticheranno le sue esibizioni.

Un talento così fantastico, non c’è da stupirsi che la sua perdita si sia sentita da così tante persone.

Queste le parole del suo agente, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno lasciato un pensiero per l’improvvisa scomparsa di Emily Chesterton