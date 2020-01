L’attrice Mollie Fitzgerald arrestata con l’accusa di aver ucciso sua madre La famosa attrice è stata arrestata: "è accusata di aver ucciso sua madre"

Nelle ultime ore la notizia sta spiazzando l’intero mondo. È arrivata direttamente dagli Stati Uniti: la famosa attrice, produttrice e regista Mollie Fitzgerald è stata arrestata per l’omicidio di sua madre, una donna di circa 68 anni di nome Patricia, che fino a poco fa viveva in Texas. Secondo quanto riportato, dopo una denuncia da parte del vicinato per schiamazzi, la donna è stata trovata dalle forze dell’ordine, lo scorso 20 dicembre, morta accoltellata.

Dopo la vicenda, i giornali locali avevano diffuso una notizia che riguardava una donna di circa 38 anni, trovata sul posto ferita e trasportata in ospedale. Soltanto dopo due settimane, è stato reso noto che si trattava della famosa attrice. Il giorno di capodanno, Mollie è stata accusata di omicidio e chiusa dietro le sbarre, con una cauzione di 500.000 dollari.

La maggior parte delle persone conosce l’attrice per il suo ruolo nel film Marvel “Capitan America-il primo vendicatore”, nel quale interpretava Stark Girl.

Il cadavere di Patricia è stato trovato all’interno della sua casa nel Kansas.

L’attrice è stata interrogata, ma per adesso la polizia non ha rivelato il motivo dietro l’omicidio. Così come non è stato reso noto il punto raggiunto durante le indagini.

La notizia ha lasciato sotto shock il mondo intero.

Negli ultimi anni l’attrice ha lavorato anche come regista e produttrice ed ha recitato in “The Lawful Truth” e in “The Creeps”.

Dopo la sentenza e la decisione del giudice, verranno sicuramente diffuse ulteriori notizie riguardo l’omicidio della 68enne e soprattutto il mondo potrà sapere se l’attrice abbia o non abbia assassinato sua madre e il motivo per il quale lo avrebbe fatto.

Notizia in fase di aggiornamento.

