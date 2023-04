Aveva contratto una grave infezioni e i medici non le avevano dato speranza, il cuore di Laura Delava si è fermato per sempre a soli 18 anni

Laura Delava è scomparsa a soli 18 anni, a seguito di un malore. Aveva appena scoperto di aver contratto un’infezione. Una notizia che si è rapidamente diffusa, la ragazza era una campionessa di powerlifting.

È stato un suo amico, attraverso un post sui social, ad informare tutti su quanto accaduto. Laura Delava si è spenta per sempre lo scorso 24 aprile, mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

Annuncio con il cuore spezzato la morte del nostro raggio di sole, Laura Delava. I parenti ricorderanno il suo solare umore, la sua determinazione, la sua forza di volontà e il suo carattere forte.

Il prossimo 29 aprile, la famiglia darà alla 18enne un ultimo saluto. Hanno scelto di organizzare una cerimonia privata, tra familiari e amici più stretti.

So che Laura avrebbe voluto lasciare a tutti voi un bellissimo ricordo. Ha avuto l’opportunità di cambiare la mia vita in molti modi e la ringrazio per questo. Ora potrà riposare un po’.

L’amico ha spiegato che i medici avevano appena comunicato alla giovane le sue condizioni “irrecuperabili”.

Una vita intera davanti, una carriera luminosa, spezzata a soli 18 anni. Tantissime le persone che hanno pubblicato post di addio sui social dopo aver appreso la notizia.

Laura Delava era diventata famosa lo scorso anno, a soli 17 anni, per essere diventata campionessa nazionale battendo ben 4 record.

Il powerlifting è una disciplina sportiva di sollevamento pesi. Ogni atleta deve sollevare il massimo peso possibile durante diversi esercizi: stacco da terra, panca e squat. Laura amava il suo sport e aveva appena iniziato la sua carriera.

Non sono stati diffusi dettagli precisi sulla sua scomparsa. L’amico ha fatto sapere solo che aveva appena scoperto di aver contratto una grave infezione e che i medici le avevano comunicato di non avere molte speranze. Il cuore della campionessa si è fermato per sempre, spezzando la sua vita a soli 18 anni.