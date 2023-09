A chiamare i soccorsi è stato il figlio 16enne di Laura Olivieri, che era da solo in casa con lei: i soccorsi sono stati inutili

Un evento drammatico, che ha distrutto completamente una famiglia e lasciato due figli senza una mamma, si è verificato nella serata dello scorso martedì a Porto San Giorgio, nelle Marche. Laura Olivieri, una donna di soli 37 anni, ha accusato un malessere e si è spenta sotto gli occhi di uno dei suoi bambini. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi, che però non hanno potuto far nulla per evitare il peggio.

Una vera e propria tragedia è quella capitata nelle Marche martedì scorso, nella quale una donna e soprattutto mamma di soli 37 anni ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore.

Laura, questo il suo nome, era originaria di Capodarco, piccola località nel territorio comunale di Fermo, nelle Marche, ma da qualche tempo si era trasferita a vivere a Porto San Giorgio, località marittima della stessa regione che si affaccia sull’Adriatico.

Nella mattinata di martedì ha accusato dei malesseri, ma nel corso della giornata sembrava essersi ripresa del tutto.

Più tardi, in serata, un nuovo malore, questa volta più forte, che le ha fatto perdere i sensi.

A chiamare i soccorsi è stato uno dei suoi due figli, un ragazzino di soli 16 anni che era con lei e che ha atteso l’arrivo dei medici a bordo dell’ambulanza.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori sul posto, per Laura non c’è stato nulla da fare.

Dolore per la morte di Laura Olivieri

Per chiarire del tutto le cause che hanno portato al decesso della donna sarà necessario lo svolgimento di un esame autoptico, che verrà effettuato probabilmente in questi giorni.

Laura Olivieri lavorava per la Heels Creations, l’attività che aveva aperto lei stessa e che si occupa di personalizzazione di scarpe da donna.

Immenso il vuoto che lascia nella sua famiglia, in particolare nella vita dei suoi figli, ma anche in quella del compagno.

Numerosi i messaggi di cordoglio che gli amici le hanno dedicato in toccanti post sui social. L’amica Gessica ha scritto: