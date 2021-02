Laura Perselli, trovato il corpo della donna scomparsa a Bolzano con il marito

Bolzano, è riaffiorato dal fiume Adige il corpo di Laura Perselli: la donna scomparsa insieme al marito lo scorso 4 gennaio. Il cadavere era arrivato tra i paesi di San Floriano e Laghetti, a sud del capoluogo altoatesino.

Per il momento, i carabinieri hanno recintato l’intera zona bloccando gli accessi a curiosi, giornalisti e automobilisti sul ponte dell’Adige. Ancora nulla invece per quanto riguarda il corpo del marito Peter Neumair.

Ormai le speranze di trovarli vivi erano scomparse, tanto che Benno Neuimar, il figlio della coppia si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Il corpo di Laura Perselli è emerso grazie a fattori meteorologici favorevoli: l’abbassamento dell’Adige ha permesso alle forse dell’ordine di intensificare le ricerche.

Inoltre, come riporta Ansa, la società altoatesina idroeletrica Alperia, in previsione di manutenzione degli impianti ha ridotto il deflusso delle dighe di Glorenza Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico.

Ora, la speranza è di ritrovare anche il cadavere del marito che verosimilmente è stato gettato insieme alla moglie nel fiume. Nel frattempo, Benno si trova in carcere dove ha respinto le accuse e tramite il suo avvocato ha fatto sapere di star sperare che i suoi genitori venissero ritrovati.

In queste ore, i Vigili del fuoco stanno intensificando le ricerche sperando di trovare l’uomo prima della tarda serata. Qualche giorno fa, la giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle ha deciso di nominare come perito il genetista Emiliano Giardina, dell’Università di Roma Tor Vergata, l’uomo ha preso parte alle indagini anche di Yara Gambirasio e di Meredith Kercher.