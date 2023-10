Si è aggravato il quadro sulle indagini per il decesso di Laura Pin. La donna di 74 anni che lo scorso 28 giugno è deceduta nella sua abitazione, a detta del marito a causa di una caduta, che alla fine non le ha lasciato scampo. Dall’esame è emersa invece un’altra verità.

Gli inquirenti in queste ore stanno lavorando per capire cosa è successo, ma ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato lo scorso 28 giugno. Precisamente nell’abitazione dei due signori, che si trova a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone.

Il marito Severino Stin ha allertato i sanitari, dicendo che la moglie era caduta dal letto e che era in condizioni molto gravi. Da qui il disperato tentativo dei medici di salvarla.

Alla fine però, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. La versione dell’uomo di 75 anni, non ha mai convinto gli inquirenti. Per questo hanno deciso di disporre sul corpo l’autopsia.

Cosa è emerso dall’autopsia sul corpo di Laura Pin

Per poter eseguire l’esame hanno iscritto il marito sul registro degli indagati, in un primo momento come atto dovuto, per poter procedere con le indagini.

Il medico legale Antonello Cirnelli, che ha eseguito l’autopsia ha scoperto che in realtà la donna è deceduta per le percosse. Ha trovato sul volto e sulla testa delle ecchimosi, che risultano essere compatibili con delle lesioni.

Inoltre, la signora ha riportato anche un trauma cranico, con una vasta emorragia cerebrale, sembrano essere riconducili a delle percosse subito. Da questo esame è anche venuto fuori, che in realtà il decesso della donna, è avvenuto il giorno prima del ritrovamento e quindi il 27 giugno.

Il marito Salvatore Strin unico indagato per il delitto, al momento è in stato di libertà. Si trova nella sua abitazione, dissequestrata dopo tutti i rilievi scientifici, da parte delle forze dell’ordine e della scientifica. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.