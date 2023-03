Tanti commenti di apprezzamento, ma alcuni anche contrariati per il nome che Lautaro Martinez ha scelto per suo figlio in arrivo

L’attaccante dell’Inter e della nazionale argentina campione del mondo Lautaro Martinez e la sua compagna Agustina Gandolfo stanno per diventare genitori di un bel maschietto. In un video pubblicato sui social, si sente la voce della piccola Nina pronunciare il nome che avrà il piccolo in arrivo. Il nascituro si chiamerà Theo.

Credit: lautaromartinez – Instagram

Da anni formano una delle coppie più belle del calcio e dello sport in generale. Stiamo parlando di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo.

Lei è una modella, molto seguita sui social e testimonial di diversi brand.

Lui, invece, ha bisogno di ancor meno presentazioni. Come tutti sanno è un calciatore dell’Inter e della nazionale argentina.

Con entrambe le maglie ha vinto tantissimi trofei e raggiunto enormi soddisfazioni, soprattutto negli ultimi anni.

Un campionato, una coppa Italia e due supercoppe italiane con i nerazzurri, un leggendario campionato del mondo con la camiseta albiceleste addosso nell’ultimo torneo disputato a novembre e dicembre in Qatar.

Una grandissima vittoria, tuttavia, Lautaro Martinez sta per farla anche nella vita privata. Infatti, la sua compagna è incinta e aspetta quello che sarà il loro secondo figlio.

L’annuncio, come succede sempre in situazioni come questa, è arrivato dai diretti interessati direttamente sui loro profili social.

La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l’ora di avere un’altra personcina che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa ❤️ È più di quanto abbia mai sognato. Li amo per sempre 👨 👧 🤰🏼🐶

Come si chiamerà il figlio di Lautaro Martinez

Credit: Internazionale fc

Pochi giorni dopo l’annuncio della nuova gravidanza, il bomber nerazzurro ha chiesto alla sua anima gemella di sposarlo. Invito ovviamente accettato con tutta la felicità del mondo da parte di Agustina.

Poi, nei giorni scorsi, un altro importante aggiornamento. In un video pubblicato nella sezione storie dei profili Instagram di Lautaro e Agustina, è apparso un video che i due hanno registrato mentre erano in auto con Nina, la loro prima bimba.

Credit: lautaromartinez – Instagram

Il prossimo neo papà bis chiede alla sua piccola come si chiama il piccolo che la mamma tiene dentro la pancia e Nina risponde “Theo“.

Sui social, tra i tanti commenti di apprezzamento, ne è spuntato qualcuno contrariato per il fatto che Theo è il nome di uno dei giocatori più rappresentativi del Milan, rivale storica dell’Inter. Si tratta di Theo Hernandez.