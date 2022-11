La spiacevole vicenda è accaduta a Los Angeles, ma ad avere la peggio sono stati un papà italiano e suo figlio. Andrea Bullo aveva 60 anni, mentre Dan ne aveva soltanto 13.

I due erano a bordo della loro Mustang, che l’uomo aveva appena fatto risistemare. Sono rimasti coinvolti in un grave sinistro stradale. Un’altra vettura li ha tamponati e lo scontro ha innescato l’incendio del mezzo. Purtroppo Andrea Bullo e Dan hanno perso la vita sul colpo.

Il serbatoio della Mustang ha preso fuoco nel giro di pochi istanti. I soccorritori non hanno potuto fare nulla al loro arrivo. L’altro conducente, invece, è stato trasportato in ospedale. Ha riportato soltanto lievi conseguenze.

Le forze dell’ordine lo hanno arrestato e accusato di delitto stradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il conducente sia arrivato a tutta velocità, oltre il limite consentito e abbia tamponato la vettura guidata dal papà italiano. È risultato anche positivo all’alcol test.

Andrea era originario di Murano, Venezia. All’età di 40 anni si è trasferito a Los Angeles. Voleva imparare l’inglese e poi, vivendo lì era riuscito a realizzarsi. Aveva aperto un ristorante, facendo conoscere ai suoi clienti la bontà della cucina italiana, combinata con quella americana. I suoi menù avevano attirato perfino famosi vip.

Era sposato e dall’amore con la moglie, era nato il figlio Dan. Il tredicenne ha perso la vita insieme al suo papà.

Durante l’anno tornava nella sua Italia, per andare a trovare sua madre e proprio a breve, sarebbe tornato a prenderla per portarla da lui, in occasione della Festa del Ringraziamento.

La notizia della sua scomparsa si è presto diffusa in Italia e a Murano. Chi lo conosceva ancora non riesce a credere a quanto accaduto. Tanto l’affetto per la sua famiglia e tanti i messaggi d’addio apparsi sul web.