Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella tarda mattinata di martedì 29 novembre, nella zona di Baricella. Purtroppo ad avere la peggio una ragazza di soli 21 anni, chiamata Marina Bruno. All’arrivo dei soccorsi per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica ed anche le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 12.30 di martedì 29 novembre. Precisamente lungo via Giovannini, nel piccolo comune di Baricella, nella provincia di Bologna.

La ragazza era alla guida della sua Toyota Yaris. Molto probabilmente aveva appena finito le lezioni all’università ed era diretta alla sua abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente contro un’Audi Q2, che proveniva dal senso di marcia opposto. Il sinistro è stato talmente forte, che ha perso il controllo del suo veicolo, che a sua volta si è ribaltato nei terreni che costeggiato la strada.

I passanti ed anche le persone che abitano nella zona, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai soccorritori. I sanitari sono arrivati sul posto sia con l’ambulanza, che con un’auto medica.

Il decesso di Marina Bruno e la dinamica del sinistro

I medici hanno cercato a lungo di rianimare la giovane ragazza, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo è deceduta sul colpo per le contusioni riportate. L’altro automobilista di 55 anni e di origini marocchine, è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Alla base di questo sinistro potrebbe esserci una manovra di sorpasso azzardato in una curva. Ora però saranno solo le indagini degli agenti a far luce su quanto successo.

Marina dopo il diploma aveva deciso di iscriversi all’università, all’indirizzo di Scienze dell’Educazione. Però i suoi sogni ora sono stati distrutti da quel sinistro che ha messo fine alla sua vita.