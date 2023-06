Potrebbe arrivare la svolta sul caso della piccola Kata, la bimba di soli 5 anni scomparsa dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno. Ogni ora senza avere sue notizie per la famiglia è un grande strazio e dolore. Loro sperano solo di poterla riabbracciare.

Il legale che difende ed assiste i suoi genitori Shannon Matteoni, insieme al suo collega Filippo Zanasi, in una breve intervista a Fanpage.it, ha spiegato che ci sarebbe una pista da seguire. L’avvocato ha dichiarato:

Per il momento non è arrivata la conferma del nostro sopralluogo. Ieri abbiamo depositato istanza in Procura, ma fin tanto non verremo autorizzati non potremmo recarci all’ex hotel Astor, anche in presenza del generale Garofano.

Potrebbe arrivare per oggi o per domani. Lo deciderà la Procura in base agli accertamenti che loro stanno facendo. Devono prima terminare le loro attività.