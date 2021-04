L’avvocato di Piera Maggio avrà un confronto martedì con Olesya Rostova

La vicenda sta tenendo tutta l’Italia con il fiato sul collo, ma anche la Russia non è da meno. Il caso di Denise Pipitone è stato riaperto dopo che una giovane ragazza, Olesya Rostova ha lanciato un disperato appello alle tv locali.

La somiglianza con Piera Maggio è evidente e i telespettatori di Chi l’ha Visto se ne sono accorti tanto che hanno avvertito la trasmissione e in poco tempo si è aperto un caso mediatico.

Ovviamente sono state avviate tutte le procedure legali necessarie e la ragazza russa è stata sottoposta agli esami del sangue e al test del DNA. Quel che però ha fatto indispettire Piera Maggio è che i risultati dei test saranno dati in diretta tv in Russia.

Al momento il legale della donna è tranquillo e ha spiegato perché ancora non ha avuto modo di vedere la ragazza e mettersi in contatto con lei.

Al momento non abbiamo ancora avuto la possibilità di un contatto diretto con la ragazza e martedì sarà la prima volta che questo avverrà, in concomitanza con i risultati del gruppo sanguigno. A Olesya chiederò se ricorda i momenti antecedenti all’ingresso in orfanotrofio e, quindi, capire se le persone che l’hanno tenuta segregata fossero dei rom.