Le condizioni di salute di Bruce Willis peggiorano, è stato il regista e amico Glenn Gordon Caron a rivelarlo in un’intervista al The Post Tuesday. Nel 2022 era arrivata la triste notizia che la star di Hollywood aveva ricevuto una spiacevole diagnosi ed era quindi costretto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Milioni i cuori in frantumi dei fan di Bruce Willis, che da quel momento lo sostengono e gli inviano messaggi pieni di speranza e d’amore. Si era inizialmente parlato di afasia, ma pochi mesi dopo l’attore ha scoperto di essere affetto da una demenza frontotemporale. Si tratta di una condizione neurodegenerativa che attacca i neuroni dei lobi frontali e temporali del cervello. La persona affetta soffre di disturbi della personalità, del linguaggio, dei movimenti, perdita di equilibrio, amnesie e difficoltà a riconoscere chi lo circonda e ad affrontare conversazioni.

Il regista ha fatto sapere che, purtroppo, le condizioni di salute di Bruce stanno peggiorando giorno dopo giorno. Non è più lo stesso e nonostante le difficoltà, l’amico della star cerca di rimanere nella sua vita e di aiutare la moglie a sopportare la difficile situazione familiare.

Non sono sempre bravo, ma ci provo, parlo con lui e sua moglie. La cosa più sconvolgente della malattia è che non c’è nessuno che abbia avuto più gioia di vivere di lui. Amava la vita e… adorava svegliarsi ogni mattina e cercare di viverla al massimo. Ora è come se stesse guardando la vita attraverso una porta schermata. Ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti. Sta perdendo la capacità di comunicare. Non legge più. Tutte quelle competenze linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce. Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia ancora lì, ma la gioia di vivere se n’è andata.

Anche la moglie dell’attore, Emma Heming, si è più volte sfogata pubblicamente su come la loro vita sia stata stravolta dalla diagnosi. A volte ha voglia di crollare, di smettere di lottare per cercare di capire come affrontare al meglio la malattia del marito. Ma poi sa di dover fare di tutto per aiutarlo, per lui e per le figlie Mabel e Evelyn ( 11 e 9 anni). Tanto anche il supporto del resto della famiglia allargata, che ha unito le forze per amore di Bruce Willis. L’ex moglie Demi Moore e le figlie Rumer, Scout e Tallulah.