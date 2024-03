In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze per il processo del delitto di Giulia Tramontano, di cui unico imputato è il suo compagno Alessandro Impagnatiello. Quest’ultimo per l’accusa ha cercato di avvelenare la 29enne incinta, nei mesi precedenti al delitto.

Nella giornata di ieri in aula hanno parlato diverse persone, tra le quali l’altra ragazza che il barman frequentava da circa un anno, la mamma di Giulia ed anche il fratello di lui, Omar. Tutti hanno raccontato come era la situazione tra i due ragazzi ed anche dei giorni in cui credevano tutti che la ragazza era scomparsa.

Il quotidiano Fanpage.it, è riuscito a pubblicare il video del gender reveal, che è stato fatto il 17 marzo del 2023. In queste immagini di vedono appunto Giulia ed Alessandro insieme alla loro famiglia. Dovevano scoprire il sesso del loro bambino e tutti si mostravano felici. Tra questi anche Impagnatiello, ma per l’accusa lui già stava cercando di avvelenarla. Il legale della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti, su questo ha detto:

Lui simulava felicità, abbracciava amici e parenti. Noi però, abbiamo certezza che nelle stesse ore stesse cercando di avvelenare la sua compagna ed il bambino.

Il delitto di Giulia Tramontano, commesso da Alessandro Impagnatiello

CREDIT: RAI

Giulia Tramontano ha perso la vita nella serata dello scorso 27 maggio, nella sua abitazione di Senago. Sono ben 37 i fendenti che Impagnatiello le ha inferto, questo è ciò che è emerso dall’autopsia sul corpo.

Tuttavia, Impagnatiello non voleva questo secondo figlio, perché già ne aveva uno da una precedente relazione. Così nei mesi precedenti al delitto, ha cercato di avvelenarla con veleno per topi, ammoniaca ed anche cloroformio. Quando ha provocato il suo decesso, ha nascosto il corpo ed ha fatto credere a tutti che Giulia era scomparsa dopo una lite.

Però, è solo pochi giorni dopo, che incastrato dai racconti dell’altra ragazza che stava frequentando, ha ammesso la verità agli agenti. Ha fatto anche ritrovare il corpo, dietro alcuni box, a circa 400 metri dalla loro abitazione.