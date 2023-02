Un’importante notizia è quella emersa in queste ultime ore sul delitto di Alice Neri. Il principale sospettato Mohamed Gaaloul si trova in arresto, ma gli inquirenti nel suo armadietto di lavoro, hanno trovato delle lettere che un collega ha scritto alla donna.

A rendere note le parole contenute in quei fogli, è stato il programma che va in onda su Canale Cinque, Mattino 5.

Gli inquirenti dopo un’ispezione nell’armadietto di Alice, nella fabbrica in cui lavorava, hanno fatto nuove scoperte. Scoperto che, però, non hanno nulla a che fare con l’uomo principale sospettato. In una di quelle lettere c’era scritto:

Un giorno smetterò di controllare il tuo ultimo accesso. Smetterò di pensarti nel cuore della notte. Un giorno smetterò di sussurrare ogni volta che sento il tuo nome e di aspettare un tuo messaggio o di avere un flash di noi due insieme, cercando di non guardare la tua foto per ricordarmi i lineamenti del tuo viso.

CREDIT: MATTINO 5

Questa persona è la stessa che il giorno dopo il delitto, ha scritto un post sui social con una citazione sul fuoco, che poi ha rimosso. Gli inquirenti non lo hanno mai iscritto sul registro degli indagati.

Il delitto di Alice Neri e le indagini

Questa giovane mamma di 32 anni ha perso la vita nella notte tra il 18 ed il 19 novembre. La sera precedente era uscita con un suo collega Marco ed aveva passato circa 7 ore insieme, allo Smart Cafè.

Non si sa bene per quale motivo, ma quando è arrivato il momento di andare via, lei si è fermata in macchina. Forse per controllare il telefono. Mentre il suo amico l’ha lasciata lì da sola.

Però è proprio in quei minuti, che Mohamed Gaaloul si è avvicinato a lei. Come mostrano le telecamere di sorveglianza.

Il sospettato ha dichiarato di averle solo chiesto un passaggio e di essere sceso dalla macchina intorno alle 5 del mattino.

Solo poche ore dopo delle persone hanno notato la sua auto avvolta dalle fiamme, nelle campagne di Concordia. I Vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno ritrovato il corpo della donna nel bagagliaio dell’auto.