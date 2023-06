Alessandro Impagnatiello è psicologicamente annientato, queste sono le prime parole che il suo legale ha riferito a Fanpage.it.

Il barman 30enne ha brutalmente tolto la vita alla sua compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Proprio lui ne aveva denunciato la scomparsa, raccontando di essere uscito mentre dormiva e di non averla trovata al suo rientro. La prima delle tante bugie emerse poco dopo.

Alessandro Impagnatiello aveva una relazione con un’altra ragazza, una collega di lavoro e Giulia lo aveva scoperto. Dopo un confronto, era emerso che anche l’amante era rimasta incinta, ma che aveva deciso di abortire.

Il cuore a pezzi e un bambino nel grembo, si era confidata con l’amica e la madre e poi nessuno ha più sentito Giulia Tramontano.

Gli investigatori hanno trovato tracce ematiche in casa e indizi nell’auto, hanno messo alle strette il compagno, che alla fine è crollato e ha confessato. Proprio lui ha portato gli inquirenti al corpo della sua compagna.

Ha ucciso Giulia in casa con un coltello, ha messo il suo corpo in auto, ha cercato di bruciarlo e poi lo ha abbandonato come spazzatura.

Il legale afferma che ora il suo assistito ha preso coscienza di quanto accaduto e che è psicologicamente annientato. Ma Alessandro dovrà rispondere anche di premeditazione, perché è accusato di aver pianificato il delitto. Dalle indagini è emerso che aveva cercato su Internet come togliere la vita a qualcuno e poi nascondere il corpo. Voleva liberarsi di quel peso, una compagna e un altro figlio. Imapagnatiello è già padre di un bambino di 5 anni, nato da una precedente relazione.

Il piccolo Thiago era ancora un feto, ma tra due mesi avrebbe conosciuto il mondo. Invece, il suo papà non glielo ha permesso.

La vicenda ha sconvolto l’itera Italia. Tutti hanno sperato che Giulia si fosse allontanata perché turbata da quel tradimento. Aveva scoperto le bugie del suo compagno, un’amante alla quale aveva perfino detto che quel figlio che quella ragazza di nome Giulia aspettava, non era suo e che era solo una pazza bipolare. Alessandro si trova attualmente nel carcere di San Vittore e nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.