Uno degli inviati di Quarto Grado, durante la settimana è riuscito ad intervistare il parroco che si trova nel carcere e che ha incontrato Martina Patti. Il prete ha spiegato quali sono le sue condizioni e soprattutto che ora si sta rendendo conto di ciò che ha fatto alla sua bambina.

La 23enne è chiusa nella casa circondariale dallo scorso 14 giugno, il giorno dopo l’omicidio della piccola. Inizialmente ha fatto credere a tutti che tre rapitori avevano portato via Elena, una volta uscita dall’asilo.

Durante la puntata di venerdì 1 luglio, il conduttore ha mandato in onda l’intervista di Don Antonio, in cui spiega cosa sta vivendo la donna nel carcere. Il prete ha dichiarato:

Ho trovato una persona che ora comincia a rendersi conto di tutto ciò che è accaduto e sente dolore per questo mi ha detto che sta pregando sia la mattina che la sera.

Mi ha chiesto anche a me di pregare. C’è stato solo un momento proprio di conversazione, di confessione sacramentale per il bisogno suo e per il desiderio suo di essere perdonata. Non potrei definire Martina una persona impassibile. Per niente, nessuna avidità, anzi i suoi sentimenti sono lì presenti. Certo, non si esprimono, ma c’è e come. Ci sarà comunque bisogno di tempo, perché la coscienza possa esprimersi di più. Già da ora non è impassibile.

Il parroco ha anche rivelato se Martina Patti ha pregato per la sua bimba

Durante l’interrogatorio con gli inquirenti la 23enne è apparsa lucida e calcolatrice. Proprio per questo il pm ha convalidato il suo arresto in carcere e fino ad oggi non ha mostrato alcun segno di pentimento. Il parroco, alla fine della sua intervista ha dichiarato:

Le giornate le passa facendo delle letture, questo è sicuro e la conversazione con le compagna del piano. Si sta proprio ambientando.

L’inviato come ultima domanda ha chiesto al prete che visto che stavano facendo insieme delle preghiere, avevano pensato anche a farne una per la piccola Elena. Il parroco ha risposto: “Abbiamo pregato sempre per tutta la famiglia!”