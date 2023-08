Le parole della madre di Michela Murgia: “Ha seguito i suoi sogni. L’ho scoperto così”

La mamma di Michela Murgia ha rotto silenzio dopo la straziante notizia della dipartita della scrittrice. Ha ricordato l’ultimo contatto e i momenti della sua infanzia, Costanza Marongiu non potrà partecipare ai suoi funerali, che verranno celebrati oggi nella Chiesa degli Artisti di Roma.

Le mie gambe sono quelle che sono.

Sarà però presente l’altro figlio Cristiano, accompagnato dalla moglie. La madre di Michela Murgia ha scoperto la notizia grazie ad un’amica della figlia, che l’ha chiamata nella notte. Ho poi sentito la notizia in tv, per lei è stato un duro colpo.

Durante un’intervista con il Corriere della Sera ha rivelato di sapere che fosse malata da un anno e mezzo, ma di non aspettarsi il suo decesso. Ha raccontato ai giornalisti che fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, Michela Murgia le ha nascosto la verità, lei diceva che stava migliorando e lei ci credeva. Una settimana fa aveva smesso di rispondere al telefono e lei in cuor suo aveva capito.

È stata lei a chiamare Cristiano e a dirgli che se ne stava andando, voleva solo che mi dicesse di stare tranquilla e di non piangere.

Michela Murgia e la famiglia queer

La donna poi rivolto il pensiero alla famiglia queer, sapeva che era il sogno di sua figlia e stava bene anche a lei, aveva sempre rispettato le sue scelte.

Voleva molti amici e cosa si può chiedere di più? Michela era una forza della natura, raggiungeva tutti gli obiettivi che si metteva in testa, era forte e coraggiosa. Se sbagliava lo ammetteva, era importante. Era una bambina intelligente, a scuola era la prima della classe e si lamentava quando perdeva un colpo, se non era 8 e diventava 7 già si preoccupava. Non le ho mai dovuto dire di aprire il libro e mettersi a studiare, è stato facile e piacevole seguirla nei suoi progressi.

L’ultimo contatto

La madre di Michela Murgia ha concluso l’intervista ricordando dell’ultima volta in cui si sono sentite. È accaduto circa una settimana fa, l’aveva rassicurata dicendole di stare bene, ma allo stesso tempo le aveva confidato di volersi spostare a casa sua, perché non voleva morire in ospedale.